رئيس الوزراء العراقي: القضية الفلسطينية تمثل المشهد الأبرز والأكثر رسوخاً وثباتاً في مواقفنا

بغداد-سانا

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم التأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، كونها القضية المحورية في الوجدان العراقي.

وقال السوداني في كلمة مؤتمر السفراء العراقيين السابع المنعقد في بغداد: “تمثل القضية الفلسطينية المشهد الأبرز والأكثر رسوخاً وثباتاً في مواقفنا، لأنها الحق الدائم في الأرض والمقدسات المحتلة”، مبيناً أن موقف بلاده هو أكبر من مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من وجدان الشعب العراقي وثقافته.

وأكد السوداني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب تتسع ولن تتوقف، مشيراً إلى “المواقف الشعبية العراقية التي تجسدت في التعاطي الأخلاقي والإنساني مع ما يحصل في غزة”.

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