مصرع 20 شخصاً ونزوح الآلاف جراء الفيضانات في إثيوبيا

أديس أبابا-سانا

لقي 20 شخصاً وأجبر آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شرق إثيوبيا.

ونقلت فرانس برس عن السلطات المحلية قولها: “إن الأمطار أدت إلى مقتل 20 شخصاً ونزوح أكثر من 21 ألف أسرة من منازلها، ودمرت الجسور والطرق، كما ألحقت أضرار بالماشية والمحاصيل والممتلكات”.

وأضافت السلطات: إن خطر الفيضانات لا يزال مرتفعا كما يظهر ازدياد الأمطار وتوقعات الأرصاد الجوية.

ويعد القرن الإفريقي من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، وتحدث الظواهر الجوية القصوى بتواتر وشدة متزايدين.

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