اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف مجازره في غزة

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

وأكد اشتية في تصريح أوردته وكالة وفا ضرورة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار اشتية إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، من خلال ارتكابه المجازر بحق الأطفال والنساء، وتدميره البنى التحتية والمستشفيات في قطاع غزة.

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