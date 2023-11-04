افتتاح مشروع التحويل للطّاقة المتجدّدة في بريد ريف دمشق

دمشق-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للبريد بريف دمشق مشروع التحويل للطاقة المتجددة، وذلك لضمان استمراريّة تقديم الخدمات البريدية للمواطنين.

وأكد المدير العام للمؤسّسة السورية للبريد المهندس حيّان مقصود خلال الافتتاح أهمية وحيوية هذا المشروع الخدمي، كونه يهدف للاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء اللازمة لعمل المركز وتأمين الخدمات للمواطنين، الأمر الذي يضمن استمرارية العمل.

وأشار مقصود إلى أن السورية للبريد تعمل على توسيع استخدام الطاقات المتجددة في فروع البريد بالمحافظات كافة.

نور يوسف

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