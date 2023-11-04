السورية للاتصالات: بدء تزويد 99 وحدة نفاذ ضوئية بالطاقة الشمسية في 9 محافظات

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات البدء بتوريد وتزويد 99 وحدة نفاذ ضوئية بأنظمة الطاقة الشمسية، وذلك في 9 محافظات.

وأوضحت السورية للاتصالات عبر صفحتها على الفيسبوك أن المحافظات المذكورة هي ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب، وذلك بهدف ضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت خلال فترات التقنين الكهربائي في تلك المحافظات.

وأشارت الشركة إلى أنها باشرت التنفيذ في 4 مواقع بمحافظة حمص، وسيتم بالتوازي مع ذلك التركيب في 21 موقعا في طرطوس، و16 موقعاً في اللاذقية، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بكل المواقع في باقي المحافظات نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

نور يوسف

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