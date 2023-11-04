فوز العربي على الكسوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على الكسوة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية ضمن منافسات ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وسجل للفريق الفائز كل من محمد الباري الخالد بالدقيقة الـ 55 وسلامي أبو خطار بالدقيقة الـ 79، فيما جاء هدف الخاسر بواسطة يعقوب بجموق بالدقيقة الـ 64.

وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه في افتتاح منافسات الدوري على جرمانا 2- صفر وخسارته من الشعلة 1-صفر.

وتتنافس في المجموعة الجنوبية الثانية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب فرق العربي والشعلة والكسوة والنضال والمحافظة وجرمانا وجاسم.

عمر الطويل

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