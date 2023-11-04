الدفاع الروسية: مقتل نحو 600 عسكري أوكراني وإسقاط 43 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال اليوم الفائت من إسقاط 43 طائرة مسيرة لقوات كييف، والقضاء على نحو 600 عسكري أوكراني.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الروسية تصدت بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان وزابوروجيه وخيرسون ودونيتسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة في العتاد والجنود.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية استهدفت بنجاح ترسانة للأسلحة الصاروخية والذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيهوف شمال كييف.

كما استهدفت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني في دونيتسك محققة إصابات مباشرة.

ونجحت القوات الروسية في إسقاط 43 مسيرة لقوات كييف خلال يوم واحد، كما اعترضت 9 صواريخ من نظام هيمارس أمريكية الصنع.

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