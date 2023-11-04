باتروشيف: روسيا تتفوق على منافسيها في مجالنيكولاي باتروشيف

موسكو-سانا

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية باتت روسيا تتفوق على منافسيها في هذا المجال.

وأشار باتروشيف خلال حديث له اليوم في إطار محاضرات لجمعية “المعرفة” ضمن فعاليات منتدى معرض روسيا في موسكو نقله موقع “آر تي” إلى أن تنفيذ إستراتيجية الأمن القومي للبلاد ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز مختلف الإمكانيات لروسيا.

وشدد أمين مجلس الأمن الروسي على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن أسلحة إستراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية، ما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقاً.

من جانب آخر، أوضح باتروشيف أن النازيين الجدد في أوكرانيا ورعاتهم سيخضعون للمحاسبة على محاولاتهم القيام بعمل استفزازي بتفجير “قنبلة قذرة”، لافتاً إلى أن الغرب يريد خلق بؤر ساخنة مثل أوكرانيا على طول الحدود الروسية وموسكو تراقب هذه المحاولات بيقظة.

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