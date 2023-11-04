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أعمال صيانة وتأهيل عدد من المشاريع الخدمية في بصرى الشام وبلدة صماد بريف درعا الشرقي

2023-11-04

درعا-سانا

أنهت ورشات مديرية الطرق والجسور بدرعا أعمال صيانة وتأهيل طرق في بلدة صماد، بتكلفة تجاوزت 49 مليون ليرة سورية.

وأوضح رئيس مجلس البلدة إبراهيم الصمادي في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال شملت مد بقايا مقالع وحجر ستوك في مجموعة من الطرق الفرعية في البلدة لتكون جاهزة مع بداية فصل الشتاء، لافتاً إلى أن ورشات العمل الفني لدى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أعادت تشغيل بئر مياه الشرب الوحيدة بالبلدة.

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس وحدة مياه بصرى فرحان الخليل أن ورشات المديرية قامت بإصلاح الأعطال على خط الدفع الرئيسي المغذي لمدينة بصرى الشام، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي، وعاد ضخ المياه بالشكل المطلوب.

رضوان الراضي

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