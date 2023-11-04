منظمات أممية: 67 بالمئة من شهداء القصف الإسرائيلي بغزة نساء وأطفال

نيويورك-سانا

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون 67 بالمئة من إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

وفي بيان مشترك لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” نشر على موقع الأمم المتحدة، أوضحت المنظمات أن ألفين و326 امرأة و3 آلاف و760 طفلاً استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني “استشهاد أو إصابة 420 طفلاً يومياً، البعض منهم رضّع أعمارهم بضعة شهو”.

وأشار البيان إلى أن قصف غزة ألحق أضراراً كبيرة بالمرافق الصحية، إلى جانب تعطل تقديم خدمات الرعاية للأطفال والخدج والنساء الحوامل بسبب انقطاع الماء وقلة الغذاء وندرة الدواء، لافتاً إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في غزة، وبعض النساء اضطررن إلى الولادة فوق أنقاض منازلهن، بسبب إغلاق 14 مستشفى و45 مركزاً طبياً.

وسلط البيان الضوء على معاناة كبيرة في بقاء الأطفال المولودين حديثاً على قيد الحياة، مشيراً إلى أن انتهاء الوقود في المستشفيات يعني توقف عمل حاضنات الأطفال الخدج والأجهزة الأخرى عن العمل، داعياً إلى ضرورة إعلان هدنة إنسانية عاجلة، وحماية المدنيين وبالأخص الأطفال وفق القوانين الدولية الإنسانية.

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