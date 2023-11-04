المقاومة اللبنانية تستهدف عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم أن أبطال المقاومة استهدفوا عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أن المقاومين استهدفوا في أوقات متزامنة من قبل ظهر اليوم ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عدداً من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي موقع جل العلام، ‏والجرداح، وحدب البستان، والمالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية.

وأعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أول أمس استهداف تسعة عشر موقعاً ونقطة عسكرية للعدو الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة محققة فيها إصابات مباشرة.

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