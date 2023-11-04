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المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاً بمختلف الأسلحة مع قوة للعدو الإٍسرائيلي في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا

2023-11-04

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