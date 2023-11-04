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وسائل إعلام: استهداف موقع العدو الإسرائيلي في المالكية عند حدود بلدة عيترون جنوب لبنان بالنيران المباشرة

2023-11-04

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