موسكو: سنرد على نشر واشنطن طائرات بأسلحة نووية في بريطانيا

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو أن بلاده لا تستبعد احتمال توريط واشنطن لحلف شمال الأطلسي الناتو في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن موسكو سترد على نشر طائرات أمريكية تحمل أسلحة نووية في بريطانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غروشكو قوله على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادي الأوراسي في سمرقند: إن الناتو لا يعتبر في الوقت الحالي اللاعب الذي يرغب أن يبرز إلى الواجهة في الصراع بالشرق الأوسط، ومن المرجح أن يظهر عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى ذلك بذريعة إضفاء الشرعية على موقفها.

وأشار غروشكو إلى أنه لا توجد بين روسيا والناتو حالياً أي اتصالات على الإطلاق، بما في ذلك حول الوضع بالشرق الأوسط.

كما أكد غروشكو أن موسكو سترد على نشر طائرات “إف 35” الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا، وستتخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال غروشكو: إن نقل المقاتلات من مظاهر سياسة تصعيد الضغط العسكري على روسيا، مضيفاً: إن تكثيف أنشطة الناتو ككل وزيادة حجمها هو جزء من سياسة احتواء روسيا وبالتالي سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية الفنية اللازمة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في شهر آب الماضي أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز “اف 35” قادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث الجوية البريطانية بنهاية العام الجاري.

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