البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه في غزة

القاهرة-سانا

طالب البرلمان العربي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب رسمي قدمه البرلمان العربي إلى المجلس، حيث أبرز في سياقه جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ومساندة دول كبرى لها، وضرورة محاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق أهالي قطاع غزة ليلاً ونهاراً، مؤكداً أن هذه الارتكابات تشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب”.

وأكد البرلمان العربي في خطابه أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، طالما هناك صمت مخز وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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