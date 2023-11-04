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وسائل إعلام: صواريخ تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في “الجرداح” و”حدب البستان” و”جل العلم” بالمناطق الحدودية الفلسطينية اللبنانية

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المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمع آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون

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