اعتقال أكثر من 50 شخصاً توجهوا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن-سانا

اعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 50 ناشطاً بعد توجههم إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الشرطة قولها: إنه تم اعتقال 52 شخصاً أمس، ووجهت إليهم اتهامات بالاحتجاج بشكل غير قانوني على حرم الكابيتول.

وجاءت هذه الاعتقالات قبل خروج مسيرة مؤيدة للفلسطينيين مخطط لها اليوم في ساحة الحرية بواشنطن، والتي يتوقع المنظمون أنها ستجذب آلاف الأشخاص المطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي لـ (إسرائيل).

وأوضحت خدمة المتنزهات الوطنية في واشنطن أن المنظمين يقدرون أن ما يصل إلى 30 ألف شخص سيشاركون في المسيرة.

يشار إلى أن الشرطة الأمريكية اعتقلت الشهر الماضي أكثر من 300 شخص بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني، واتهم 3 منهم بالاعتداء على الشرطة بعد تجمع متظاهرين قرب الكونغرس الأمريكي للدعوة إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

وكانت عدة عواصم غربية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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