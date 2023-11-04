زلزال قوي يهز نيبال ومصرع 128 شخصاً على الأقل

كاتماندو-سانا

لقي 128 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات في نيبال عندما ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت غرب البلاد، حيث انهارت منازل في المنطقة واهتزت مبان في نيودلهي بالهند المجاورة.

ونقلت وكالة رويترز عن المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال قوله: إن زلزالاً قوياً بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد مساء أمس، وكان مركزه في منطقة دادينغ على بعد نحو 55 كيلومتراً غرب العاصمة كاتماندو، وعلى عمق 13 كيلومتراً، تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب مسؤولون عن خشيتهم من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال، لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال، والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

يشار إلى أن هذا الزلزال هو الأكثر دموية منذ عام 2015، عندما قتل نحو تسعة آلاف شخص جراء زلزالين ضربا نيبال وتسببا في تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض.

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