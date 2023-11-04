عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، لليوم الـ 29 على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في موقف للمركبات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل وإصابة العشرات بجروح، وأن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى النصر شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين من النازحين، وإصابة العديد منهم.

كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، إلى جانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال خزاناً للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركب صيد للحرق بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على طول ساحل بحر رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس، ودمرت مسجداً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل طيران الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.

يذكر أن طيران الاحتلال يتعمد قصف مداخل المستشفيات، حيث قصفت المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع لنقل الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استهدف سيارات إسعاف أخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد.

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