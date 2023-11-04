4 تشرين الثاني 1974 – انقلاب يطيح بالنظام العسكري في اليونان

دمشق-سانا
1890 – بريطانيا العظمى تعلن زنجبار محمية تابعة لها.
1911 – فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خلافاتهما بشأن المصالح الاستعمارية في كل من المغرب والكونغو.
1922 – الباحث الإنجليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.
1939 – عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو.
1952 – دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
1974 – انقلاب يطيح بالنظام العسكري في اليونان.
2008 – الناخبون الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الإقتراع لاختيار الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة من بين مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما ومرشح الحزب الجمهوري جون ماكين.
من مواليد هذا اليوم:
1874 – ألكسندر كولتشاك، عسكري ومستكشف روسي.
1908 – جوزيف روتبلت، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1995.
1955 – ماتي فانهانن رئيس وزراء فنلندا.
من وفيات هذا اليوم:
1847 – فيلكس مندلسون، موسيقي ألماني.
2008 – مايكل كريتشتون، مؤلف أمريكي.
أعياد ومناسبات:
عيد العلم في بنما.
عيد النصر في إيطاليا.
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