أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.22 دولار أي 2.6 بالمئة لتبلغ 86.85 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار أي 2.8 بالمئة لتبلغ 82.67 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وكانت أسعار النفط تلقت دعماً من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه أمس الأول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc