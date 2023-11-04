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باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

2023-11-04

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في انطلاقة الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من اللاعبين لي كانغ إن وزاير إيمري وفيتينيا في الدقائق 10 و58 و66 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً، بينما تلقى مونبيلييه خسارته الرابعة ليتجمد رصيده عند 11 نقطة ويصبح مهددا بفقدان المركز الحادي عشر.

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