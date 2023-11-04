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فنزويلا: ما ترتكبه (إسرائيل) في غزة عملية إبادة على الطريقة النازية

2023-11-04

كراكاس-سانا

ندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكراً عمليات الإبادة التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين.

وقال خيل في حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً: “ما يحدث في غزة عملية إبادة على الطريقة النازية.. والصور والأدلة التي نتلقاها كل يوم تظهر جرائم حرب ترتكبها (إسرائيل)”.

وشدد خيل على ضرورة وقف هذه الهمجية الإسرائيلية فورا وإدانة هذه الجرائم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين، مرتكبة كل يوم جرائم مروعة باستهدافها المشافي والمدارس والملاجئ ومقرات الأمم المتحدة والطواقم الإعلامية وسيارات الإسعاف.

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