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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع

وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع

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