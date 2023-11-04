وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
2023-11-03
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
2023-11-03
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-02
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
2023-11-02
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
محليات
بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بدمشق تستنكر بأشد العبارات جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
2023-11-03
طقس الغد.. الجو خريفي ومعتدل والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-11-03
أئمة وخطباء المساجد: جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني لن تزيد المقاومين إلا تضحية حتى النصر
2023-11-03
مجموعة سياحية صينية تزور مدينة بصرى الأثرية بدرعا
2023-11-03
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
2023-11-03
وزارة الاتصالات والتقانة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال والابتزاز الخاصة بسرقة الرصيد
2023-11-02
إطلاق البازار الخيري (لمسات مبدعة) في موسمه الرابع بمدينة النبك- فيديو
2023-11-02
رياضة
الوحدة يفوز على الكرامة في أولى جولات دوري كرة السلة للرجال
2023-11-03
فوز حطين وجبلة على الجيش والساحل بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-03
الوحدة يواجه الكرامة في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
2023-11-02
الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-02
نادي نصيب الرياضي.. أداء جيد ونتائج متميزة في البطولات المحلية
2023-11-02
جهاد ميا: الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة والارتقاء بها فنياً أولى اهتمامات اتحاد الكاراتيه
2023-11-02
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً
2023-11-01
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-03
الجمعية التعاونية لتسويق الخضار والفواكه في السويداء تستلم 300 طن تفاح للموسم الحالي
2023-11-03
وزارة الطاقة الروسية: (أوبك بلس) تفي بالتزاماتها النفطية
2023-11-03
دائرة الحراج بالسويداء تبدأ بيع وتوزيع نحو 193 ألف غرسة
2023-11-03
أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة
2023-11-03
في ورشة عمل لأكساد… أبحاث علمية حول تربية الإبل ومواجهة التغيرات المناخية
2023-11-02
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
2023-11-02
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السيد نصر الله: المعركة في غزة حاسمة وما بعدها ليس كما قبلها والانتصار فيها مصلحة وطنية لجميع الدول العربية
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة
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وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع
وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوا شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع
2023-11-04
2023-11-04
bdrossman
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة
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