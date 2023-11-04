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الصحة العالمية تعرب عن صدمتها الشديدة لقصف الاحتلال سيارات الإسعاف في قطاع غزة

2023-11-03

جنيف-سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن صدمتها من قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الصحية ومركبات الإسعاف في جميع الأوقات.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تصريح نشر على موقع الأمم المتحدة إنه “يعرب عن صدمته الشديدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار”.

بدوره أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان العدوان الإسرائيلي على سيارات الإسعاف في مدخل مستشفى الشفاء بغزة، الأمر الذي أدى لارتقاء ضحايا جلهم أطفال ونساء ونازحون يبحثون عن ملجأ, داعياً إلى وقف فوري لهذه المعاناة الإنسانية.

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