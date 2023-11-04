هندوراس تستدعي سفيرها لدى (إسرائيل) احتجاجاً على مجازرها بحق أهالي قطاع غزة

تيغوسيغالبا-سانا

استدعت هندوراس سفيرها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على استمرار مجازره بحق الفلسطينيين في غزة.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية في هندوراس قولها في بيان اليوم إنها “استدعت سفيرها لدى “إسرائيل” للتشاور بسبب انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.

واستدعت كل من كولومبيا وتشيلي الأربعاء الماضي سفيريهما لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعلنت بوليفيا قبل يوم من ذلك قطع جميع العلاقات الدبلوماسية معه، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني واحتجاجاً على استمرار مجازره بحق الفلسطينيين في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 967 مجزرة بحق الفلسطينيين منذ بدء عدوانه على قطاع غزة راح ضحيتها 9227 شهيداً، وسط أوضاع إنسانية كارثية، وخروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنعه إدخال الوقود والاحتياجات الأساسية.

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