عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجازر جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من الشهر الماضي بعد قصف طيرانها الحربي مدخل مجمع الشفاء الطبي وقافلة سيارات إسعاف تقل جرحى العدوان نحو معبر رفح ومدرسة تابعة لوكالة الاونروا تؤوي آلاف النازحين ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها إن طيران الاحتلال قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي وسيارة إسعاف تقل عدداً من جرحى العدوان ما أدى لارتقاء 60 فلسطينياً بين شهيد وجريح بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحين لجؤوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف الاحتلال لمنازلهم مشيرة إلى أنه يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح إضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مدخل المشفى المستهدف عشرات جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض فيما يعمل الأهالي وطواقم الإسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.

وبالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت إدارة مستشفيات غزة أنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة القافلة وجرى التنسيق معها لمرورها ورغم ذلك تم استهدافها من قبل طيران الاحتلال ومدفعيته دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف كما تم قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

إلى ذلك استهدف طيران الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تأوي آلاف النازحين شمال القطاع ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 20 شهيداً وإصابة العشرات جلهم من الأطفال والنساء وذلك بعد بضع ساعات من المجزرة التي ارتكبها في مجمع الشفاء الطبي ومجزرة قافلة مركبات الإسعاف بينما أظهرت مقاطع فيديو وصوراً من المجزرة جثامين الشهداء وقد تحولت إلى أشلاء.

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