بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بدمشق تستنكر بأشد العبارات جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

دمشق-سانا

استنكرت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بدمشق بأشد العبارات جريمة الحرب التي ينفذها العدو الاسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.

وقال المكتب الإعلامي في البطريركية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن استهداف المشفى الأهلي المعمداني في غزة والمستشفى الأندونيسي وكنيسة القديس برفيريوس جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخاً لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وأن هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف المجازر ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين في غزة والتحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف البيان: انطلاقاً من هذا الواقع المرير قررت البطريركية إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك الى أجل يحدد لاحقا على أن يقام مساء يوم الأحد في الـ 12 من تشرين الثاني الليترجيا الإلهية راحة لأنفس الشهداء وعزاء للمصابين.

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