المقاومة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة بضوء أخضر أمريكي

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت المقاومة الفلسطينية أن مسلسل المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر الأمريكي.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “لا تكاد تمر ساعة إلا ويرتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بشعة بحق أهلنا الآمنين في قطاع غزة لتضاف إلى مئات المجازر التي ارتكبها وأحدثها المجزرة المروعة في مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا والتي تأوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء”.

وأضافت المقاومة: “نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر التي ما كانت لتتم لولا الضوء الأخضر الأمريكي لمضي الاحتلال قدماً في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها على مرأى من العالم”.

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