الوحدة يفوز على الكرامة في أولى جولات دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

في قمة مبكرة ومباراة مثيرة فاز فريق الوحدة على الكرامة ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري السوري لكرة السلة للرجال بنتيجة 87-70 نقطة في اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً ملأ مدرجات صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق مساء اليوم.

وتقدم الوحدة في الربع الأول من اللقاء بواقع 22-10 نقاط وتمكن الكرامة من تعديل النتيجة والتقدم في الربع الثاني بواقع 22-20 نقطة لكن الوحدة تمكن من السيطرة على مجريات الربع الثالث والتقدم بواقع 21-14 نقطة وتعادل الفريقان في الربع الأخير من اللقاء بواقع 24-24 نقطة إلا أن الوحدة حسم المباراة لصالحه وبفارق 17 نقطة.

وفي حمص حقق الاتحاد أهلي حلب فوزاً كبيراً على الوثبة بفارق 42 نقطة وبنتيجة 97-55 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة غزوان أبو زيد.

وفاز فريق النواعير على الحرية بفارق 7 نقاط وبنتيجة 89-82 نقطة ضمن اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة الحمدانية بحلب.

وتختتم المرحلة الأولى غداً بلقاء يجمع الجيش مع الجلاء في صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

هادي عمران

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