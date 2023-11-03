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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وإصابات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال غزة

2023-11-03

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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة

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