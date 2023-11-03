الخارجية الفلسطينية: مجازر الاحتلال بحق مستشفيات غزة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة المحاصر والتي خلفت العشرات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف.

وأوضحت الخارجية في بيان لها وفق وكالة وفا أن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها، خاصة التي لا زالت تعمل في شمال قطاع غزة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة، بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية.

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