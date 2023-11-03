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المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة “خراب الجير” شمال شرق سورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر

2023-11-03

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