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المقاومة الفلسطينية: الغرب يتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بحق المستشفيات في غزة

2023-11-03

القدس المحتلة-سانا

حملت المقاومة الفلسطينية الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي النازي مسؤولية المجازر التي يرتكبها بحق المستشفيات في قطاع غزة المحاصر.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: ارتكب الاحتلال الصهيوني الإرهابي مجدداً مجزرة بشعة أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصفه سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وكذلك القصف المتعمّد لمحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في الوقت ذاته، ما يشير إلى عزم الاحتلال النازي استهداف القطاع الطبي غير آبهٍ بأي اعتبارات أو عواقب.

وأضافت المقاومة الفلسطينية: نحمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية، وذلك عبر الصمت المعيب والدعم الأمريكي المشين للاحتلال والإرهاب الصهيوني النازي، ونحذّر من إقدام هذا المحتل المجرم على ارتكاب المزيد من المجازر باستهداف المدنيين والمنشآت الطبية.

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