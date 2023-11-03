طقس الغد.. الجو خريفي ومعتدل والحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة.

وأشارت المديرية إلى أن الجو يكون ليلاً بارداً نسبياً وخاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…