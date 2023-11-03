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الصين تدعو الولايات المتحدة لتصحيح مساراتها الخاطئة والتوقف عن قمع الشركات الصينية

2023-11-03

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة إلى تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور والتوقف عن قمع الشركات الصينية بفرض عقوبات أحادية جديدة ضدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمره الصحفي اليوم: إن “فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد شركات صينية في فترة زمنية قصيرة هو نموذج للإكراه الاقتصادي ولسوء استخدام السلطة أحادي الجانب”.

وشدد وانغ على أن “بلاده ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

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