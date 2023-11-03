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الجمعية التعاونية لتسويق الخضار والفواكه في السويداء تستلم 300 طن تفاح للموسم الحالي

2023-11-03

السويداء-سانا

أنهت الجمعية التعاونية لتسويق وتصنيع الخضار والفواكه في السويداء اليوم عمليات استلام محصول التفاح من المزارعين للموسم الحالي.

وذكر المهندس حسام بلان في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المستلمة بلغت نحو 300 طن، وتم وضعها في وحدة التخزين التابعة لاتحاد الفلاحين لطرحها للبيع في الوقت المناسب.

وتعد الجمعية التعاونية لتسويق وتصنيع الخضار والفواكه بالسويداء التابعة لاتحاد الفلاحين أحد منافذ تسويق التفاح في المحافظة وتعمل على قطاف وفرز وتخزين وتسويق التفاح للمزارعين المنتسبين إليها بالدرجة الأولى.

عمر الطويل

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