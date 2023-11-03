السيد نصر الله: أهالي غزة شعب أسطوري لا مثيل له في هذا العالم، يخرجون من تحت الأنقاض ويصرخون أن كل ما يقدمونه فداء للمقاومة ولفلسطين مقدمين دروساً في البطولة