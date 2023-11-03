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عــاجــل السيد نصر الله: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً ونفسياً ومعنوياً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير من نتائجه

السيد نصر الله: أهالي غزة شعب أسطوري لا مثيل له في هذا العالم، يخرجون من تحت الأنقاض ويصرخون أن كل ما يقدمونه فداء للمقاومة ولفلسطين مقدمين دروساً في البطولة

2023-11-03

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السيد نصر الله: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً ونفسياً ومعنوياً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير من نتائجه

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