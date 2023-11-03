المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة العمور شرق خان يونس ويدمرون دبابتين وجرافة بقذائف “الياسين105”

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
2023-11-03
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-02
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
2023-11-02
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
في دبي… سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم
2023-11-01
محليات
مجموعة سياحية صينية تزور مدينة بصرى الأثرية بدرعا
2023-11-03
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
2023-11-03
وزارة الاتصالات والتقانة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال والابتزاز الخاصة بسرقة الرصيد
2023-11-02
إطلاق البازار الخيري (لمسات مبدعة) في موسمه الرابع بمدينة النبك
2023-11-02
قطنا يبحث مع ممثل شبكة الآغا خان للتنمية المشاريع المطروحة للاستثمار
2023-11-02
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة
2023-11-02
وقفة تضامنية في تدمر دعماً لقطاع غزة
2023-11-02
رياضة
الوحدة يواجه الكرامة في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
2023-11-02
الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-02
نادي نصيب الرياضي.. أداء جيد ونتائج متميزة في البطولات المحلية
2023-11-02
جهاد ميا: الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة والارتقاء بها فنياً أولى اهتمامات اتحاد الكاراتيه
2023-11-02
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً
2023-11-01
فوز شهبا على دوما وتعادل العربي والكسوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-01
نادي شرطة حماة يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2023-10-31
اقتصاد
وزارة الطاقة الروسية: (أوبك بلس) تفي بالتزاماتها النفطية
2023-11-03
دائرة الحراج بالسويداء تبدأ بيع وتوزيع نحو 193 ألف غرسة
2023-11-03
أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة
2023-11-03
في ورشة عمل لأكساد… أبحاث علمية حول تربية الإبل ومواجهة التغيرات المناخية
2023-11-02
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
2023-11-02
16 ألف هكتار… مساحة المحاصيل المخطط زراعتها في حمص للموسم الحالي
2023-11-02
بدء زراعة الخضراوات الشتوية بالسويداء بخطة تقارب ثلاثة آلاف دونم
2023-11-02
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة
الاحتلال يواصل مجازره في غزة والصحة الفلسطينية تحذر من كارثة
طقس اليوم.. الجو خريفي معتدل وغائم جزئياً بشكل عام
طوفان الأقصى في اليوم السابع والعشرين.. أبرز التطورات
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السيد نصر الله: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً ونفسياً ومعنوياً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير من نتائجه
المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة العمور شرق خان يونس ويدمرون دبابتين وجرافة بقذائف “الياسين105”
2023-11-03
2023-11-03
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السيد نصر الله: المعركة مع هؤلاء الغزاة والصهاينة المحتلين كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية
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السيد نصر الله: أهالي غزة شعب أسطوري لا مثيل له في هذا العالم، يخرجون من تحت الأنقاض ويصرخون أن كل ما يقدمونه فداء للمقاومة ولفلسطين مقدمين دروساً في البطولة
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السيد نصر الله: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً ونفسياً ومعنوياً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير من نتائجه
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