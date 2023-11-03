الجيش الروسي يفشل هجمات قوات نظام كييف ويدمر 10 طائرات حربية أوكرانية خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها والدفاعات الجوية دمرت 10 طائرات حربية ومروحية أوكرانية، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 5435 جندياً أوكرانياً خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي عن مجريات العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أنه تم تدمير 5 طائرات “ميغ-“9/ و3 طائرات “سو-27” وطائرة هجومية “سو- 25” ومروحية “مي- 8”.

وذكرت الوزارة أنه تم اعتراض 4 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز “أتاكمس” و3 قنابل موجهة من طراز “جدام” و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم” و51 صاروخاً من نظام “هيمارس” و274 طائرة بدون طيار.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية نفذت خلال الفترة من الـ 28 من تشرين الأول الماضي إلى الـ 3 من الشهر الحالي 15 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت مستودعات للصواريخ والمدفعية ومواقع لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية فضلاً عن نقاط انتشار مؤقت للعسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، ونتيجة هذه الضربات تم تدمير حظائر لتحضير الطائرات الأوكرانية للتحليق ومواقع لإنتاج الطائرات بدون طيار والقوارب المسيرة ومجموعات من المدربين والمرتزقة الأجانب.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 525 طائرة و 254 مروحية و8586 طائرة بدون طيار و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و13135 دبابة ومدرعة أخرى و1177 راجمة صواريخ و6967 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و14923 مركبة عسكرية خاصة.

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