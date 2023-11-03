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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف “TBG”

2023-11-03

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المقاومة الفلسطينية تباغت قوة صهيونية راجلة غرب “إيرز” وتشتبك معها من مسافة صفر

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