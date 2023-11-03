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مدير المستشفيات في غزة: نعيش مرحلة حرجة والخدمة مهددة بالتوقف في المستشفى الإندونيسي خلال ساعات جراء عدم إدخال المواد الطبية والوقود

2023-11-03

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