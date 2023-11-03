مجموعة سياحية صينية تزور مدينة بصرى الأثرية بدرعا

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية صينية تضم مديرين ومهندسين ونخبة من المثقفين مدينة بصرى الشام بدرعا، واطلعت على معالمها الأثرية والعمرانية.

وأوضح فانغ جينغ خبير في مجال الإدارة في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة تركت لديه انطباعا بعظمة وقدرة الشعوب القديمة على بناء هذه الصروح العملاقة.

وأشارت ماي مينغينغ الخبيرة بالشأن العمراني إلى أن ما لفت انتباهها ضخامة الحجارة المستخدمة في البناء، وكيفية رفعها لمسافات عالية، حيث تحتاج إلى آلات متطورة، فيما نوهت شي هونغي العاملة في المجال السياحي بجمالية البنى الأثرية التي تعكس التعاقب الحضاري الذي تميزت به بصرى على مر العصور، وخصوصا احتواءها على كم هائل من الآثار والمواقع التي تعود لحضارات متعددة.

وقالت لينغ فينغيغ خبيرة تغذية: “لا أستطيع إلا الوقوف باحترام أمام مأثر لحضارات عريقة أعطتنا فنونا تبهر العقول”، مؤكدة أن الطراز الجميل لمسرح بصرى يعد تحفة معمارية فريدة بالعالم.

واعتبر المهندس لوي شينغينغ أن بصرى متحف عالمي يضم كنوزا فريدة، ومآثر عظيمة تستحق زيارتها والاستمتاع بجماليتها.

رضوان الراضي

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