طوفان الأقصى في اليوم الثامن والعشرين.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثامن والعشرين:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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_ المقاومة الفلسطينية تستهدف ثلاث آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف (الياسين105).

_ المقاومة الفلسطينية: استهدفنا فجر اليوم نقطة حراسة لجنود الاحتلال على معبر الطيبة بالرصاص والعبوات المتفجرة.

_ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من ضباطه وإصابة اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه خلال ثلاثة أيام إلى 23 قتيلاً.

_ وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تفجر عدداً من العبوات الناسفة في آليات العدو الصهيوني التي حاولت اقتحام جنين.

_المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يواصلون مهاجمة واستهداف تمركز قوات الاحتلال وآلياته على عدد من محاور جنين بصليات مركزة من الرصاص والعبوات المتفجرة بشكل مباشر، ويحققون إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

_ الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة عدد من النازحين الموجودين في مستشفى القدس في غزة جراء غارات لطيران الاحتلال على محيط المستشفى.