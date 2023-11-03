رئيسي: انتصارات المقاومة الفلسطينية برهنت صوابية المواقف الإيرانية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية برهنت على صوابية مواقف إيران مشدداً على أن بلاده لم ولن تتخلى عن مواقفها المبدئية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال رئيسي في كلمة اليوم: إن “العدو أراد من خلال التضييق وإغلاق جميع القنوات على أيران أن يستهدف اقتصاد البلاد لكن هذه المؤامرة باءت بالفشل، والدليل على ذلك يتجلى في زيادة حجم الإنتاج المحلي حيث سجل مؤشر الميزان التجاري للبلاد فائضاً في المرحلة الراهنة”.

من جهة أخرى قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن “وجود الصهيونية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هو بمثابة خنجر دام غرس في خاصرة العالم الإسلامي” مشيراً إلى أن هذا الكيان الصهيوني يشكل جسراً خطيراً لتسهيل الحضور العسكري الغربي وخاصة القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية التي تعمل على إنشاء قوة ضاغطة لتمرير سياساتها الدموية على حساب دول المنطقة.

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