موسكو تحذر من مغبة استمرار استفزازات كييف ضد محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب استمرار استفزازات قوات كييف التي تعرض أمن محطة زابوروجيه النووية والخبراء العاملين فيها للخطر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم عبر موقع الوزارة: إن “كييف تواصل اللعب بالنار وتقوم باستفزازات تمثلت بهجوم طائرة من دون طيار على مدينة إنرغودار أثناء تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

وأوضحت زاخاروفا أن بلادها تدعو قيادة الوكالة الذرية في الظروف الحالية إلى الاستفادة من عرض روسيا بتناوب الخبراء على المحطة عبر الأراضي الروسية فقط دون تعريض الروس الذين يضمنون سلامة متخصصي الوكالة للخطر.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت استفزازاً بهجوم بطائرة من دون طيار على إنيرغودار من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتعطيل تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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