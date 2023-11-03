الناطق باسم كتائب القسام: المقاومة نفذت هجمة مضادة كبدت خلالها القوة الصهيونية الغازية خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية تكبيدها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة خسائر فادحة، مشيرة إلى أن أعداد قتلى جنود الاحتلال أكبر بكثير مما تعلنه قيادته.

وقال الناطق باسم كتائب القسام إن مقاتلي المقاومة نفذوا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة، دمروا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، كما أوقعوا في صفوف القوة الصهيونية الغازية خسائر فادحة، لافتاً إلى عودة جميع المقاومين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

وبين الناطق أن المقاومة تمكنت خلال 48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقاومة تواصل تصديها لقوات الاحتلال على أطراف قطاع غزة وتنفذ هجمات ناجحة ضد آليات الاحتلال وجنوده.

وشدد الناطق على أن “استشهاد الآلاف من أبناء شعبنا سيزيد المقاومة بأساً وعنفواناً لتدفيع العدو الثمن الباهظ”، متوعداً قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة بالقول: “ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء، وسنجعل قطاع غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني”.

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