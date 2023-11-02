حتى إشعار آخر.. فيلم فلسطيني في ذكرى وعد بلفور ضمن بيت السينما

دمشق-سانا

اختارت إدارة مشروع بيت السينما مساء اليوم عرض الفيلم الروائي الفلسطيني الطويل حتى إشعار آخر في سينما الكندي بدمشق، وذلك تزامناً مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم وما يحدث لأهلنا في غزة من عدوان مستمر من قبل الكيان الصهيوني.

وتدور أحداث الفيلم الذي أخرجه الفلسطيني رشيد مشهراوي حول يوم في حياة عائلة فلسطينية أثناء فرض حظر التجوال من قبل الاحتلال على قطاع غزة عام 1993 راصداً بكاميرا واقعية ذكية كيف تحولت البيوت إلى معتقلات صغيرة لأهلها الذين حاكوا بين جدرانها نسيجاً من العلاقات الأسرية القوية وتكافلاً اجتماعياً متيناً داخل الحي بين الجوار، فالبيوت مفتوحة على بعضها لتنخرط عائلة أبو راجي مع جيرانها في واقع تتألق فيه قيم الصمود والمقاومة ضد الاحتلال.

الشريط الذي يمتد على مدى 71 دقيقة هو أول فيلم روائي طويل صور في قطاع غزة قبل الانتفاضة، وحصل على جائزة الأنتيغونة الذهبية كأفضل فيلم من مهرجان مونبلييه السينمائي وهو من بطولة كل من الفنانين عرين عمري ونائلة زياد وسلوى حداد والطفل يونس يونس الذي جسد شخصية الرادار الذي يراقب جميع تحركات قوات الاحتلال بدقة وذكاء ومحمود قدح وعاصم زعبي.

يذكر أن بيت السينما مشروع سينمائي بإشراف المؤسسة العامة للسينما وبإدارة كل من فراس محمد ورامي نضال.

محمد سمير طحان

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