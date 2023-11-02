SCS-NET

استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

2023-11-02

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب اثنان في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي السلوقي ومنزلاً في المرج الشمالي في ميس الجبل جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً استشهد وأصيب آخر في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بالمرج الشمالي في ميس الجبل، كما استشهد اثنان آخران وأصيب آخر جراء قصف قوات الاحتلال على مرجعيون في وادي السلوقي جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم بالقذائف محيط بلدات راميا وعيتا الشعب والعديسة فى القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

إصابة جنود مصريين بقصف الاحتلال الإسرائيلي برجاً للمراقبة على الحدود مع فلسطين المحتلة

القاهرة-سانا أصيب عدد من جنود الجيش المصري، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برجاً للمراقبة على …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved