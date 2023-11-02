استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب اثنان في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي السلوقي ومنزلاً في المرج الشمالي في ميس الجبل جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً استشهد وأصيب آخر في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بالمرج الشمالي في ميس الجبل، كما استشهد اثنان آخران وأصيب آخر جراء قصف قوات الاحتلال على مرجعيون في وادي السلوقي جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم بالقذائف محيط بلدات راميا وعيتا الشعب والعديسة فى القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان.

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