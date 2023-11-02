المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تمكنت خلال 48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
2023-11-02
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
في دبي… سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم
2023-11-01
افتتاح سوق خيري دبلوماسي في طهران دعماً لنساء وأطفال غزة
2023-11-01
سورية: الكيان الإسرائيلي بارتكابه المجازر واتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر وجهه الفاشي
2023-11-01
محليات
قطنا يبحث مع ممثل شبكة الآغا خان للتنمية المشاريع المطروحة للاستثمار
2023-11-02
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة
2023-11-02
وقفة تضامنية في تدمر دعماً لقطاع غزة
2023-11-02
تجهيز مكاتب السجل المدني في شهبا وصلخد والقريا بالسويداء بوحدات طاقة شمسية
2023-11-02
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
2023-11-02
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
2023-11-02
مجموعة سياحية من سنغافورة والولايات المتحدة تزور مدينة بصرى الأثرية وتطلع على معالمها
2023-11-02
رياضة
الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-02
نادي نصيب الرياضي.. أداء جيد ونتائج متميزة في البطولات المحلية
2023-11-02
جهاد ميا: الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة والارتقاء بها فنياً أولى اهتمامات اتحاد الكاراتيه
2023-11-02
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً
2023-11-01
فوز شهبا على دوما وتعادل العربي والكسوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-01
نادي شرطة حماة يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2023-10-31
تحديد موعد بطولة وصل في الخامس عشر من الشهر القادم
2023-10-31
اقتصاد
في ورشة عمل لأكساد… أبحاث علمية حول تربية الإبل ومواجهة التغيرات المناخية
2023-11-02
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
2023-11-02
16 ألف هكتار… مساحة المحاصيل المخطط زراعتها في حمص للموسم الحالي
2023-11-02
بدء زراعة الخضراوات الشتوية بالسويداء بخطة تقارب ثلاثة آلاف دونم
2023-11-02
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-02
ارتفاع أسعار الذهب
2023-11-02
افتتاح الدورة الثالثة من معرض (البناء والتعمير) بحمص
2023-11-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار ليرة
ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة
الاحتلال يواصل مجازره في غزة والصحة الفلسطينية تحذر من كارثة
طقس اليوم.. الجو خريفي معتدل وغائم جزئياً بشكل عام
طوفان الأقصى في اليوم السابع والعشرين.. أبرز التطورات
المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تمكنت خلال 48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال في قطاع غزة
2023-11-02
2023-11-02
SAMER
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وسائل إعلام لبنانية : طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف ميس الجبل وبليدا وحولا والوزاني و تنفذ غارات على أطراف بلدات طير حرفا وشيحين واللبونة وعيتا الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان
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المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية نفذت هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة دمرت خلالها 6 دبابات وناقلتي جند
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المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية نفذت هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة دمرت خلالها 6 دبابات وناقلتي جند
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